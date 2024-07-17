О штрафе от ТЦК можно будет узнать в "Дии": в Минобороны дали объяснение
Уже с 17 июля военнообязанные мужчины, которые не обновили свои военно-учетные данные в ТЦК, начнут получать штрафы. Так, узнать штраф за несвоевременное обновление военно-учетных данных военнообязанные смогут, в частности, через приложение "Дия".
Однако это не означает, что все, кто до сих пор не обновил данные, сразу же будут оштрафованы. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.
Он пояснил, что процедура привлечения к ответственности за административное правонарушение может занять от трех месяцев до года.
"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. Со трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф – это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодняшний день не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении "Дия" можно будет это сделать" – сказал Лазуткин.
Военнообязанных, уже обновивших свои военно-учетные данные в установленный законом срок, работники ТЦК и СП не должны задерживать на улицах, отметил Лазуткин, поскольку это могут делать в указанном законом порядке только представители полиции.
"Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВЛК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы. Будем откровенны, с этим связаны неприятные процессы, которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных Сил Украины, когда на блокпостах и силой кого-то пытаются вытаскивать. Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону", – подчеркнул спикер.
Спикер отметил, что военнообязанные обновляли свои данные для того, чтобы было понятно их местонахождение для возможного направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не были обновлены, направление выдается по месту регистрации.
Ранее сообщалось, что в Украине после обновления военнообязанными и резервистами военно-учетных данных продолжат выдавать им повестки. Факт наличия или отсутствия некоторой информации в реестре "Оберег" станет определяющим для таких граждан.
Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 июля, – конечный срок, к которому военнообязанные украинцы должны были обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+". Тех, кто проигнорировал такую норму закона о мобилизации будут наказывать штрафами – наименьшая сумма составляет 17 000 гривен.
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