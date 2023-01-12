О заседании Ставки, ситуации на фронте, международных контактах и успехах UNITED24: Зеленский подвел итоги дня

Президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего относительно ситуации на Донецком направлении были согласованы шаги, которые должны быть предприняты командующими для усиления украинских войск. Также президент рассказал, что обсуждал с партнерами поставки нашему государству вооружения.

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Об этом политик сказал в обращении к украинцам и миру в конце четверга, 12 января – 323-го дня войны с Россией. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главными темами на заседании Ставки были Соледар и Бахмут. Там сейчас идут тяжелые бои с российскими оккупантами. Эти направления, по словам Зеленского, наиболее принципиальны.

"Вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими уже в ближайшие дни. Обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", – подчеркнул он.

Президент сообщил, что говорил о перспективах ближайших недель и месяцев со спикером Сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, прибывшим в Киев. Так же политики затронули тему членства Украины в Европейском Союзе.

"Я услышал уверенность в том, что обязательно настанет день, когда украинский флаг будет абсолютно наравне со всеми флагами государств-членов Евросоюза. Латвия будет нам в этом помогать. Кстати, Латвия – одна из тех стран, чья поддержка для Украины в пересчете на проценты от ВВП – одна из самых больших за прошлый год. Думаю, что в этом году такая тенденция может сохраниться", – сказал политик.

Также Зеленский сегодня провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, президентом Кении Уильямом Руто и президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

"Все эти переговоры посвящены вопросам безопасности – и нашего государства и наших партнеров. Я благодарен за поддержку украинской формулы мира и за готовность работать совместно с нами, чтобы покончить с российской агрессией как можно быстрее", – подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что состоялось открытие нового направления в благотворительной платформе United24 – восстановление Украины.

"Это генерация средств для восстановления, в частности, жилья для украинцев на территориях, пострадавших от российских ударов и оккупации. По состоянию на этот день только через United24 собрано уже около полумиллиарда гривен от более ста стран – для восстановления жилья. Это ощутимая помощь и местным громадам и государству", – добавил президент.

По его словам, в целом благодаря платформе уже собрано более 10 миллиардов гривен.

"Благодарю всех, кто помогает Украине! Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Я благодарю вас, ребята!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути поставок подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков.

– Утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили Соледар. Бои за этот город продолжаются. Кроме того, в ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся оцепить или захватить Бахмут.

– В Минобороны Украины в очередной раз заявили, что "подступы к городу усеяны телами убитых захватчиков", а о полной оккупации Соледара говорить преждевременно.