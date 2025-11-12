'Об оккупации речь не идет': в ВСУ фиксируют присутствие врага вблизи Среднего на Лиманском направлении

На Лиманском направлении фиксируется присутствие российских захватчиков в районе населенного пункта Среднее. Однако количество оккупантов является "незначительным", и об оккупации территории речь не идет.

Об этом сообщил представитель группировки Объединенных Сил "Восток" Виктор Трегубов. Он подчеркнул, что информация подтверждена по состоянию на сегодня, согласно данным разведки.

Ситуация на Лиманском направлении

"Дважды проверил сводку разведки. При том, что иногда бывает так, что есть определенные разногласия в информации по Среднему. Присутствие российских войск есть, но оно там небольшое. Там не оккупация, а именно присутствие. То есть, туда зашла какая-то штурмовая группа", – отметил Трегубов.

Проект DeepState по состоянию на 11 ноября Среднее на Лиманском направлении обозначает оккупированной территорией.

Ситуация на востоке

В целом подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки "Восток" с начала минувших суток, 11 ноября, отбили 77 российских штурмов.

Как ранее сообщал командующий ВСУ, на востоке наиболее "горячим" остается Покровское направление. В УВ "Восток" уточняют, что здесь за сутки наши защитники остановили 46 атак агрессора, и оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается, а "враг продолжает нести значительные потери".

Ситуация на юге

Силы обороны отступили с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожской области. После этого в командовании Вооруженных сил Украины сообщили об оккупации Россией трех сел на Запорожском направлении.

В частности, в области временно оккупированы Охотничье, Успеновка и Новониколаевка.

По словам командующего ВСУ, на Юге враг использует ту же тактику, что и на Покровском направлении – инфильтрация между позициями наших защитников. Причем оккупанты для этого воспользовались погодными условиями – густым туманом.

