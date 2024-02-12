Об уничтожении речь не идет: в сети показали фото первых поврежденных на фронте HIMARS

В США зафиксировали возврат двух установок высокомобильной реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, которые получили повреждения на фронте в Украине. Их выгрузили из самолета Ан-124 в международном аэропорту Гаррисберга, штат Пенсильвания.

Фото 12 февраля 2024 года опубликовали в соцсети X (бывший Twitter) несколько OSINT-аккаунтов. Там подчеркнули, что на технике видны следы от обстрела, но очевидно, что речь не идет о ее уничтожении.

"Другие их фотографии и видео стали известны, поэтому мне удобнее публиковать их сейчас", – говорится в посте Keystone Intel, подразумевая, что снимки установок были сделаны раньше.

По словам OSINT-исследователей, на одной из машин обе передние шины спущены, а лобовое стекло со стороны пассажира и область кабины, вероятно, пострадали от обстрела.

"Эти черно-белые квадраты, похоже, следы попаданий снарядов", – указали они.

Один из авторов подчеркнул, что он не знает, где именно приземлился самолет с техникой, но добавил, что покажет больше фотографий в ближайшее время.

В аккаунте TieDye Intel отмечается, что выгрузку двух HIMARS из самолета Ан-124 авиакомпании "Антонов" заметили именно в аэропорту Гаррисберга.

Там предположили, что одна из систем могла получить повреждения от ближнего взрыва, а вторая – подорваться на мине. Подробности не разглашаются ни украинской, ни американской сторонами.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украине нужно 400 систем HIMARS для победы над Россией. Он призвал партнеров передать украинской армии все, что нужно для уничтожения агрессора.

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