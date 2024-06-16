'Объединенный мир умеет действовать правильно': Зеленский показал украинскую коалицию на Саммите мира

Президент Владимир Зеленский показал на Саммите мира в Швейцарии коалицию из десятков стран, которые поддерживают "Формулу мира". Глава государства выразил благодарность каждому, кто работал ради того, чтобы собрать этот саммит.

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Зеленский подчеркнул, что объединенный мир умеет действовать правильно. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.

Украинский президент заявил, что глобальное единство на Саммите мира доказывает, что сама идея международного права остается живой и действенной. Также Зеленский добавил, что десятки стран показали, что умеют действовать правильно.

"Объединенный мир – это мир мира, это мир, умеющий действовать правильно. Я благодарю каждого, кто работал ради этого дня, – каждого лидера, всех команд и советников лидеров, всех государств. Наше с вами единство здесь доказывает, что сама идея международного права остается живой и действенной", – говорится в обращении Зеленского.

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Напомним, в финальной декларации Глобального саммита мира, который 15-16 июня проходит в Швейцарии, будет отмечаться вина России в развязывании полномасштабной войны против Украины. А именно в том, что действия страны-агрессора повлекли за собой масштабные человеческие страдания и разрушения.

Как писал OBOZ.UA, по данным Офиса президента Украины, среди участников есть "четкая позиция" относительно коммюнике, к нему смогут присоединиться все желающие страны и организации. Итоговую декларацию обнародуют после двухдневного Саммита мира.

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