Объект был засекречен, погибли десятки окупантов: всплыли детали прилета по базе РФ в Джанкое

Мощная "бавовна" на российской базе во временно оккупированном Джанкое (Крым) 7 октября забрала на тот свет два десятка военных РФ. Ракетный удар пришелся на объект, который россияне считали засекреченным.

Погибшими и ранеными оказались спецназовцы ГРУ. Детали прилета сообщил Telegram-канал "Информационное сопротивление" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Напомним: взрывы в Джанкое прогремели около 17:50 субботы, 7 октября, над тем местом был виден дым.

Российское минобороны заявило, что их ПВО "сбилf" над Крымом якобы украинскую ракету С-200. Однако сейчас утверждается, что на самом деле оккупанты подверглись прилету, который, вероятно, пришелся на базу разведки.

По данным Telegram-каналов, в результате этого ракетного удара было ликвидировано 21 российского военного, еще 16 получили ранения. При этом все они принадлежат к рядам главного управления генштаба РФ, более известного как ГРУ.

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"В этой локации функционировал лагерь элитных спецназовцев России. Они проживали и тренировались, а выезжали на задачи в Запорожскую и Херсонскую области", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что атакуемый российский объект был засекречен. Свою базу оккупанты из РФ маскировали под обычное хозяйственное здание. Сейчас там подозревают, что в их рядах появился предатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре СБУ и ВМС Украины нанесли ракетный удар по секретной базе ВС РФ в Мелитополе – временно оккупированном городе на Запорожье. Тогда ранения получили командующий 58-й армией страны-агрессора, а также начальник штаба оккупантов.

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