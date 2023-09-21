СБУ и ВСУ нанесли удар по секретной базе окупантов в Мелитополе: среди раненых – командующий 58-й армией РФ

Служба безопасности Украины совместно с воинами ВСУ на днях нанесли ракетный удар по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. В результате был ранен командующий 58-й армией РФ, воюющей на Запорожском направлении, а также начальник штаба.

Кроме того, пострадали еще несколько десятков вражеских офицеров. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в СБУ.

Около десяти из раненых оккупантов уже погибли, рассказали в спецслужбе.

По словам источника, СБУ обнаружила, что враг обустроил свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным Вооруженных сил, а затем вместе с ними отработали по цели.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ заявилиоб ударе по штабу российских военных неподалеку от оккупированного Мелитополя. Ведомство также обнародовало видео поражения. Кремлевские пропагандисты же традиционно выдали, что "атаку отбила ПВО".

– В ночь на 21 сентября СБУ и ВМС нанесли мощный огневой удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму, где размещались по меньшей мере 12 боевых самолетов оккупантов.

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