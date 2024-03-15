На временно оккупированных территориях Украины к участию в так называемых выборах президента РФ противник привлекает мигрантов из Центральной Азии. За это иностранцам обещают дополнительный выходной.

Деталями поделился Центр национального сопротивления на официальном сайте. Отметим: фейковое "голосование" стартует на ВОТ уже с 15 марта 2024 года. В ЦНС отметили, что на этих "выборах" захватчики "игнорируют подавляющее количество местных".

"Для завышения явки враг разрешил голосовать без паспортов и теперь поставил план перед строительными компаниями по отправке на "голосование" мигрантов", – сообщила пресс-служба.

Мигрантов на захваченные россиянами украинские территории свозят еще с конца 2022 года. Их численность уже достигает более 100 тысяч. Иностранцев сгоняют на "выборы" и поход на участок поощряют дополнительным выходным.

Центр национального сопротивления подчеркнул: все, кто помогает "легализовывать" оккупацию на ВОТ, понесут за это ответственность.

Как писал OBOZ.UA:

– 15 марта в 21:00 по Киеву Совбез ООН проведет заседание, в ходе которого будет обсуждать проведение государством-агрессором "выборов" своего президента на захваченных территориях Украины.

– Фейковое голосование, результаты которого уже давно нарисованы в Кремле, состоится 15-17 марта. Ранее 20 стран мира подписали общий документ, которым заявили о нелегитимности российских "выборов" на ВОТ Украины.

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