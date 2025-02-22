Обеспечивала российскую армию: в Генштабе подтвердили поражение нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае

Украинские силы продолжают наносить точечные удары по стратегической инфраструктуре РФ, обеспечивающей российскую армию ресурсами. 20 февраля украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская" в Краснодарском крае, что привело к полному обесточиванию объекта и остановке перекачки нефти.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. "Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, обслуживающей нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2", – говорится в сообщении.

Удар дронами пришелся на электроподстанцию, питавшую НПС, что привело к полному обесточению объекта. В результате этого процесс перекачки нефти был остановлен, а на месте удара вспыхнул пожар.

Российская армия пыталась отбить атаку, подняв в воздух вертолеты Ка-52 и задействовав средства ПВО, однако это не помогло избежать поражения.

"Результаты поражения уточняются. Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться. Продолжение следует… Слава Украине!" – добавили в Генштабе.

Напомним, источники OBOZ.UA рассказали, что спецоперацию провели сотрудники Службы безопасности Украины. Их дроны ударили по электроподстанции 110/35/10 кВ, питающей НПС. Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь на 19 февраля БПЛА атаковали Самарскую область РФ и попали по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

– 17 января был поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего выведены из строя НПС "Кропоткинская" и "Андреаполь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!