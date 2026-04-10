Обеспечивали топливом армию РФ: Силы обороны поразили буровые установки в Каспийском море

Силы обороны Украины в ночь на 10 апреля нанесли удары по российским буровым установкам в Каспийском море. Эти объекты играли важную роль в обеспечении топливом российской оккупационной армии.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что операция проведена в рамках действий по снижению военно-экономического потенциала России.

По данным военных, поражены две буровые платформы на шельфе Каспийского моря. Предварительно речь идет о ледостойкой стационарной платформе ЛСП-2 на месторождении имени В. Грайфера (ранее — Ракушечное) и платформе ЛСП-1 на месторождении имени Юрия Корчагина.

"Буровые платформы находятся на севере Каспийского моря за почти тысячу километров от линии боевого соприкосновения и являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии", – отметили в Генштабе.

В военном ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины будут продолжать поражать важные объекты российских оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Украинские дроны уничтожают нефтяные доходы РФ

Украинские удары беспилотниками по нефтяной инфраструктуре России привели к потерям около 970 млн долларов только за одну неделю, в частности из-за повреждения ключевых экспортных терминалов в Балтийском море.

Атаки на ключевые нефтяные объекты РФ фактически лишают Кремль возможности в полной мере воспользоваться резким ростом цен на нефть, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что нефть марки Brent превышает отметку 100 долларов за баррель, Россия не может конвертировать цены в максимальные прибыли. Причина – системные атаки украинских дронов на критически важные экспортные узлы. Речь идет прежде всего о портах Приморск и Усть-Луга в Балтийском море, которые обеспечивают более 40% морского экспорта российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 апреля Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Попадания были зафиксированы на трех объектах.

Также СБС нанесли удары по буровой установке "Сиваш" в Черном море, которую Россия захватила еще в 2014 году. Этот объект враг использовал для расположения там огневых позиций и для атак по гражданской инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

