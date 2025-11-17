Обгоревшие дома, сожженные авто и пустые улицы: в сети показали, как выглядит изуродованная врагом Константиновка. Фото

Российская оккупационная армия продолжает уничтожать Константиновку, в Донецкой области, атакуя жилые кварталы города управляемыми авиабомбами. Несмотря на опасность, не все местные жители эвакуировались из населенного пункта.

В Telegram-канале Сухопутных войск обнародовали фотографии изуродованного оккупантами города. На фото изображены несколько районов неподалеку от улицы Громова.

Военные отмечают, что войска страны-агрессоране оставляют попыток продвинуться в направлении города. Пользуясь погодными условиями, оккупанты проводят как пешие, так и механизированные штурмы. Однако украинские защитники продолжают держать оборону.

В Константиновке сейчас проживают 4 800 гражданских людей. По данным Донецкой ОГА, выехать из города возможно. Однако, есть риски для жизни: на выездах из города и на основных дорогах фиксируют многочисленные сожженные россиянами машины.

"Многочисленные сожженные машины на выезде из города и на всех основных дорогах указывают на то, насколько опасными и тяжелыми сейчас являются эвакуационные операции. И оставаться в городе гражданским – это опаснее", – отмечают в Сухопутных войсках.

Российские силы регулярно наносят удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам, превращая отдельные районы, в частности вблизи улицы Громова, в зоны тотального разрушения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Константиновке, Донецкой области, пожилую женщину похоронили во дворе, в который попал российский авиационный боеприпас. По словам военных, снаряд упал во двор через несколько минут после того, как позиции украинских бойцов накрыло РСЗО.

Также сообщалось, что российские захватчики не оставляют попыток продвинуться на Константиновском направлении. Они решили воспользоваться благоприятными для них погодными условиями и под прикрытием тумана прорваться к Константиновке.

Украинская разведка разрушила планы захватчиков и своевременно обнаружила передвижения вражеских подразделений, после чего бойцы дали решительный отпор.

