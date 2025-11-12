Оккупанты пытались прорваться в Константиновку под 'прикрытием' тумана, но получили мощный отпор. Видео

Российские захватчики не оставляют попыток продвинуться на Константиновском направлении. На этот раз они решили воспользоваться благоприятными для них погодными условиями и под "прикрытием" тумана прорваться к Константиновке, но получили отпор.

Подробности сообщили в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Там обнародовали видео результативной работы по военной технике и живой силе врага.

"Россияне решили воспользоваться густым туманом на Константиновском направлении. Под его прикрытием пытались прорваться в саму Константиновку и окрестности. Оккупанты стянули немало личного состава, надеясь на неожиданность. Не получилось", – говорится в сообщении.

Враг получил мощный отпор

Украинская разведка разрушила планы захватчиков и своевременно обнаружила передвижения вражеских подразделений, после чего бойцы бригады дали решительный отпор.

Из-за тумана ситуация обернулась против самих россиян, в частности, они не смогли определить направление огня, тогда как украинские военные действовали слаженно и прицельно.

Наши защитники уничтожили немало военной техники, мототехники, пехоту и ее укрытия, а напоследок ударили по складу боеприпасов россиян.

В результате атаки противник понес значительные потери в живой силе. Часть подразделений отступила, другие остались на поле боя.

Напомним, ранее российские войска атаковали дроном автомобиль журналистов с волонтерами под Константиновкой. Среди пассажиров был австрийский журналист, корреспондент телеканала ORF Кристиан Вершютц.

Как писал OBOZ.UA, украинские войска сдерживают российские атаки и контратакуют в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Недавно защитники продвинулись на юг от Предтечиного и на юг от Александро-Шультино. Также наши бойцы сохраняют позиции на юго-восток от Константиновки.

