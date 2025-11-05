Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка: анализ боевых действий ISW. Карта

Украинские войска сдерживают российские атаки и контратакуют в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Недавно защитники продвинулись к югу от Предтечино (к востоку от Константиновки) и к югу от Александро-Шультино (к юго-востоку от Константиновки).

Также украинские силы сохраняют позиции к юго-востоку от Константиновки, где, по ранее заявленным российским источникам, оккупанты сохраняли присутствие. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои в районе Константиновки

Командир украинского батальона беспилотников, действующего в районе Константиновки, сообщил, что российские войска могут проводить больше механизированных атак зимой, когда земля замерзает. Однако сейчас влажная почва затрудняет действия российских механизированных войск, учитывая болотистую местность направления.

Кроме пехотных атак оккупационная армия РФ наносит бомбовые удары по Константиновке и Дружковке. Российские войска атаковали восточнее Константиновки возле Ступочек; юго-восточнее Константиновки в районе Плещевки и Александро-Шультино; южнее Константиновки в районе Щербиновки и Иванополья; юго-западнее Константиновки в районе Яблуновки и в сторону Берестока; южнее Дружковки в районе Русиного Яра; и юго-западнее Дружковки в районе Софиевки и Владимировки.

Атаки на Доброполье

Геолокационные кадры показывают, что 4 ноября российские войска продолжили наступательные действия на тактическом направлении Доброполье, однако продвижения не получили. Захватчики атаковали восточнее Доброполья в районе Шахово и Нового Шахово, а также юго-восточнее Доброполья в районе Заповидного и Ивановки 3 и 4 ноября.

Российские источники подтвердили, что украинские войска контратаковали в районе Шахово, Нового Шахово и Заповидного. На этом направлении наносят удары операторы беспилотников российского отряда "Алеппо" 1472-го мотострелкового полка. Кроме того, операторы беспилотников отряда "Смуглянка" наносят удары управляемыми бомбами по украинским войскам в северной части Добропольского выступа.

Напомним, оккупационная армия РФ изменила тактику наступательных действий на Покровском направлении. В частности, за последний месяц оккупанты начали чаще использовать бронированную технику на этом участке фронта. Такие действия врага свидетельствуют о попытке захватить территории любой ценой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Он сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

