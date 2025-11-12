Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине: что уже показал ноябрь и чего ожидать в дальнейшем

Ноябрь уже подтвердил предположение о том, что российские оккупационные войска перешли на тактику применения как основного средства террора не только дронов-камикадзе, но и баллистических ракет. Таким образом оттеснив на второй и даже третий план ракеты, запускаемые со стратегической авиации.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

С начала ноября (первую треть месяца) российские оккупанты совершили 1 628 пусков дронов-камикадзе и приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", из которых 323 средства (или 20% от общего количества) достигли своих целей.

Пока рано что-либо констатировать, но в сравнении с октябрем пока фиксируется рост пропущенных целей с 18% до 20%.

Что касается ударов баллистическими ракетами 9М723 ("Искандер-М") и KN-23, ситуация подтверждает сделанные в ходе обзора террора за прошлый месяц выводы: РОВ интенсифицирует применение этого средства поражения. За первую треть ноября уже использовано противником 34 баллистические ракеты 9М723/KN-23 и 12 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Применение 9М727/728/729 ОТРК "Искандер-К" и крылатых ракет других типов было незначительным, хотя по количеству запасов те же 3М14 КРМБ "Калибр" и авиационного базирования Х-101 значительно превышают боекомплект баллистики и аэробаллистики.

Очевидно, что именно баллистика становится для РОВ в вопросах ракетного террора доминирующей компонентой.

Тактика неотвратимого террора

Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами 9М723 с самого начала полномасштабного вторжения. Во многом их применение имеет высокий показатель эффективности за счет сложности перехвата, на что способны только такие средства, как ЗРК Patriot и SAMP/T. В начале вторжения этих комплексов у Украины не было, а потому 9М723 были средством гарантированного, неотвратимого удара.

Но очень быстро запасы этих ракет, формировавшиеся Россией два десятилетия, были истощены, а их производство по состоянию на 2022 год с трудом вытягивало одну единицу готовой продукции в течении 2-3 дней.

В какой-то момент применение 9М723 обвалилось и было сведено к минимуму, но на протяжении 2022-2023 годов российские власти приложили максимум усилий, чтобы масштабировать это производство. В результате на сегодняшний день производство 9М723 составляет в среднем две единицы готовой продукции в сутки.

Вместе с поставками северокорейского аналога KN-23 РОВ вследствие серийного и достаточного интенсивного производства получили средство неотвратимого террора, сместив акцент на тактику именно такого характера.

Таким образом не ракеты Х-55/555/101 (доминировавшие в списке наиболее часто используемых для террора Украины с 2022 по 2024 год), а именно 9М723 становятся лидерами в этой категории.

Разумеется, на интенсивность применения Х-101 в значительной степени повлияла операция СБУ "Паутина", уничтожившая значительную часть боеспособных носителей этих ракет. Если бы не она, то масштабы ракетного террора сейчас были б куда масштабнее.

Но видя высокий КПД от использования 9М723, российское военно-политическое руководство будет прилагать максимум усилий для того, чтобы наращивать производство этих ракет. Следовательно, задачей Сил обороны Украины должна стать не только охота за пусковыми установками, но и нанесение ударов по любым объектам, задействованным в производственных цепочках 9М723, а также блокирование на политическом уровне поставок иностранных компонентов из состава этих ракет в Россию.

Выполнение этих задач крайне затруднительно: что на уровне уничтожения объектов, что на уровне давления на международной арене. Но это не означает, что достигнуть этих целей невозможно.

Кроме того западные партнеры Украины должны проводить постоянную модернизацию своих систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot и SAMP/T – с учетом модернизации Россией и КНДР 9М723/KN-23.

Стоит признать, что западные производители ПВО очень серьезно отстают от нововведений и модернизации российских ракет и проигрывают РФ эту гонку вооружений.

Выводы

Россия и дальше будет наращивать террор Украины баллистическим оружием. Дроны-камикадзе уже давно стали неизменным инструментом воздействия на украинцев, дешевым и смертельно опасным, но именно баллистика гарантирует врагу неизбежное поражение намеченной цели в подавляющем большинстве случаев.

Предугадать пуск 9М723 (как, например, с Х-101) невозможно, поскольку баллистическая ракета фиксируется только в момент пуска и в очень редких случаях удается зафиксировать выход на позицию пусковой установки.

С Х-101 все было куда проще: носитель Ту-95МС/Ту-160 поднимается в воздух и все настороже, пуск фиксируется – есть час-полтора, чтобы спуститься в бомбоубежище, подвал, метро… С баллистикой речь идет если не о секундах, то о считанных минутах, что в разы повышает ее опасность для гражданского населения и вынуждает реагировать максимально быстро.

Точно так же, как для России становится приоритетным неотвратимый террор нашей страны баллистикой, для Украины в приоритете должна стать борьба на всех этапах с этим средством террора. Но главное, что бы в этой борьбе не игнорировались и другие проблемы, в частности снижение перехватов дронов-камикадзе.