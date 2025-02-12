Обходил местность: СБУ задержала 'спящего' агента ФСБ, который шпионил за защитниками Покровска. Фото

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали дежурного агента российских спецслужб. По заданию ФСБ 39-летний местный житель шпионил за защитниками Покровска.

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"Спящий агент" российской спецслужбы оказался рецидивистом: в свое время он был дважды судим за разбой, во время первого пребывания в колонии во временно оккупированной Макеевке его и завербовал сотрудник ФСБ. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары агрессора по локациям Сил обороны на самом горячем направлении фронта – Покровском. Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники украинских войск", – отметили в Службе безопасности.

Для сбора координат для огневого поражения оккупанты задействовали своего "спящего агента": 39-летнего рецидивиста, дважды отбывавшего тюремное наказание за разбой.

"Во время первого "срока" в колонии во временно оккупированной Макеевке его завербовал кадровый сотрудник ФСБ и перевел в "режим ожидания". После выхода из тюрьмы агент выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился вместе с сожительницей в городе Белозерск Покровского района", – отметили в СБУ.

В конце 2024 года, как установило следствие, на агента дистанционно вышел его российский куратор и поставил перед предателем задачу: шпионить за пунктами базирования Сил обороны.

Чтобы собрать необходимую врагу информацию, российский агент обходил фронтовую местность и скрыто наблюдал за локациями украинских войск.

"После таких разведвылазок фигурант возвращался домой, чтобы передать агентурный отчет в ФСБ через анонимный чат в мессенджере", – сообщили в Службе.

Деятельности вражеского агента спецназовцы положили конец, заблаговременно разоблачив его и задержав по месту жительства. При этом сотрудники СБУ приняли меры для обеспечения локаций Сил обороны на этом направлении фронта.

У задержанного провели обыски и изъяли мобильный телефон и специальные устройства, используемые им для коммуникации с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия на передовой проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агентов РФ, пытавшихся установить GPS-маячок на спецтранспорт, сопровождающий колонны ВСУ на фронт. На врага за деньги вызвался работать 20-летний житель Киевщины, к преступной деятельности он втемную привлек несовершеннолетнего.

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