Обладает комбинированной системой наведения: в ГУР раскрыли характеристики российской баллистической ракеты 3М22 "Циркон"

При производстве российской баллистической ракеты 3М22 "Циркон", которой РФ наносит удары по украинским городам, до сих пор используются комплектующие и оборудование зарубежного производства. В её изготовлении также задействовано более 70 российских компаний.

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3М22 имеет комбинированную систему наведения — инерциальную на маршевой стадии полёта и активную радиолокационную головку самонаведения на финальной, а вот насчёт максимальной скорости в 9 Махов россияне приврали. Подробности об этом средстве поражения раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно о российской баллистической ракете 3М22 "Циркон"

На портале военной разведки War & Sanctions появилась публикация о российских "Цирконах". Разведчики обнародовали интерактивную 3D-модель и информацию о компонентах баллистической ракеты 3М22 комплекса "Циркон", предприятиях, участвующих в её производстве, ключевых сотрудниках, а также об иностранном оборудовании, которое используют эти предприятия.

В ГУР напомнили, что "Циркон" создавался как средство поражения объектов морского флота (на это указывает буква М в индексе изделия), для российских атомных подводных лодок и фрегатов проекта 22350, оснащенных УКСК 3С14.

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В ходе российско-украинской войны, когда Россия столкнулась со значительными проблемами при применении флота в Чёрном море, противник адаптировал эти ракеты для запуска с береговых ракетных комплексов "Бастион-М".

Вес боевой части 3М22 составляет около 120 кг, что, по оценкам ГУР, является"чрезвычайно низким показателем для самой дорогой ракеты среди всех ударных средств РФ". Ведь даже крылатая ракета малого класса "Бандероль" имеет боевую часть весом 150 кг.

"После выхода ракеты из контейнера корабля или БРК запускается стартовый двигатель, который позволяет ракете набрать необходимую высоту и скорость для запуска маршевого двигателя. После отделения стартового двигателя запускается основной маршевый двигатель. Оба двигателя (разгонный и маршевый) являются твердотопливными", — отметили в ГУР.

За начальную вывод ракеты на курс точки прицеливания отвечают двигатели системы ориентации и стабилизации, расположенные на защитном обтекателе, который впоследствии отделяется от ракеты.

"Противник заявил, что на отдельных этапах полета ракета может развивать скорость до 9 Махов, однако на данный момент зафиксированная максимальная скорость полета ракеты 3М22 не превышает 6,8 Махов и не поддерживается в течение всего полета", — добавили в ГУР.

3М22 имеет комбинированную систему наведения — инерциальную на маршевой стадии полёта и активную радиолокационную головку самонаведения на заключительной стадии полёта.

Ракета оснащена типичным для всех российских баллистических ракет бортовым цифровым вычислительным комплексом — "Багет-83".

В хвостовом отсеке ракеты расположены электрогидравлические рулевые агрегаты и аэродинамические рули, которые являются основными управляющими поверхностями ракеты. В транспортном положении рули находятся в сложенном состоянии, а после выхода из пускового контейнера раскрываются. Вся хвостовая часть ракеты 3М22 изготавливается из титана.

В производстве баллистических ракет 3М22 "Циркон" задействованы 70 предприятий, изготавливающих их основные системы и агрегаты, корпус, двигатели, твёрдое ракетное топливо.

Разведка установила должностных лиц и сотрудников основных из этих компаний.

Также на сайте обнародована информация о технологическом иностранном оборудовании, которое используется такими предприятиями. Среди него есть и то, что произведено в США, странах Европы и Южной Корее.

Также установлены компоненты ракеты, которые, в частности, производятся в США.

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