В РФ показали модернизированный реактивный дрон: известны характеристики

Российская оккупационная армия продолжает модернизировать ударные дроны для осуществления атак по Украине. Недавно в российских пропагандистских медиа появились кадры применения модернизированной версии ударного беспилотника БМ-35.

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Оккупанты оснастили новую версию БПЛА реактивным двигателем. На обновление обратили внимание советник президента Украины Сергей Бескрестнов.

Новый БПЛА в руках российских террористов

Военный специалист отметил, что замена стандартного поршневого мотора на реактивный – это попытка защитить БПЛА от украинских дронов-перехватчиков. За счет установки реактивной силовой установки заявленная максимальная скорость аппарата превысила 350 км/ч, а дальность полета составляет более 200 км.

Дрон несет осколочно-фугасный или специализированный заряд массой около 10 кг, который при подрыве образует до тысячи поражающих элементов.

При этом БПЛА может наводиться в режиме FPV на всем протяжении маршрута. Развертывание комплекса происходит с мобильной платформы, а подготовка к запуску занимает считанные минуты.

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Главным уязвимым местом старой версии БМ-35 была низкая скорость. С развитием маневренных винтовых FPV-перехватчиков сбивать поршневые БПЛА стало гораздо проще, они были легкой мишенью для более быстрых дронов-перехватчиков.

Напомним, оккупационные войска меняют подход к обстрелам Украины, сокращая количество беспилотников, запускаемых за одну атаку. Оккупанты делают ставку на более технологичные и быстрые реактивные модели БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 16 августа системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали нарушение национальной воздушной границы. Воздушная цель вошла в воздушное пространство страны со стороны Республики Молдова.

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