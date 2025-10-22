Обломки везде и крики: в сети показали первые минуты после удара РФ по детсаду в Харькове. Видео

В среду, 22 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по частному детскому саду в Холодногорском районе Харькова, в результате чего на месте атаки возник пожар. В сети показали первые минуты после попадания вражеского БПЛА.

Спасатели и неравнодушные сразу бросились на помощь. Видео обнародовали в Telegram-канале поисково-спасательного отряда "Роза на руке".

"Первые минуты после удара по детскому саду от нашего волонтера из отряда быстрого реагирования", – говорится в сообщении.

На видео, кроме звуков воздушной тревоги, слышны крики и плач детей. Везде лежат обломки, и видно значительные разрушения здания из-за попадания российского беспилотника.

Что известно об атаке

О попадании в частный детский сад сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В заведении находилось 48 детей, которых сразу эвакуировали, к счастью, никто из них не пострадал.

Позже чиновник сообщил, что из-за вражеской атаки погиб мужчина, который работал в коммунальном предприятии города, еще семь человек пострадали.

По информации ГСЧС Украины, по состоянию на 15:20 количество пострадавших возросло до 9 человек. Из-за российской атаки повреждены также магазин, кафе, офисное здание и 6 автомобилей.

"К ликвидации последствий российской атаки привлечены около 60 чрезвычайщиков, 13 единиц техники ГСЧС, психологи, пиротехники и кинологи, сотрудники полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города", – указано в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский осудил удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове во время массированной атаки. Глава государства выразил соболезнования родным погибшего и сообщил, что пострадавшие получают медицинскую помощь, у многих из них острая реакция на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 октября враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города. Горели, в частности, многоэтажки. Погибли по меньшей мере два человека, 21 киевлянин пострадал, среди раненых – пятеро детей.

