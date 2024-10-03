Обмазывают клеем: оккупанты используют новый способ маскировки мин, украинцев предупредили об опасности. Фото

Российские оккупанты продолжают применять новые коварные методы, чтобы увеличить минную опасность для мирного населения Украины. На этот раз враг усовершенствовал способ маскировки мин ПФМ-1 "Лепесток".

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Об этом сообщили в Херсонской ОВО. В частности, захватчики обмазывают эти мины клеем, а затем обваливают в почве, пыли или листьях. Это делает мины почти невидимыми, и их можно легко спутать с камнями или мусором.

Такой вид маскировки значительно повышает риск случайных взрывов, особенно среди гражданского населения, не имеющего опыта распознавания взрывных устройств. В частности, дети, которые могут не понимать опасности, оказываются в наибольшей опасности.

"В связи с этим просим граждан быть осторожными, не затрагивать незнакомые предметы, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, а также напоминаем важные правила соблюдения минной безопасности", – подчеркнули в ОВА.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, немедленно отойдите от него на безопасное расстояние и сообщите о находке по телефону экстренных служб – 101. Не подходите к предмету и не пытайтесь его исследовать, ведь это может стоить жизни.

"Помните – враг коварен! Будьте внимательны и осторожны!" – резюмировали в ОВА.

Напомним, Херсонщина остается одним из самых заминированных регионов Украины. Каждый день, каждый час жители области подвергаются опасности. Саперы ГСЧС показали видео, как шаг за шагом очищают Херсонщину от взрывоопасных предметов. Для этого специалисты используют машину GCS-200.