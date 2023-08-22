'Обнаружены и подавлены': в рф заявило об уничтожении двух украинских беспилотников над Черным морем

В заявлении, представленном Российским Министерством обороны, утверждается, что по их данным, 21 августа два "украинских беспилотных аппарата" якобы были обнаружены и нейтрализованы при помощи средств РЭБ (рэдиоэлектронной борьбы)..

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Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. Дроны якобы летали над акваторией Черного моря.

"Очередными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению из Российского Министерства обороны, утверждается, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), утратившие управление, попали в аварию в водах Черного моря, находящихся примерно в 40 километрах к северо-западу от оккупированного полуострова Крым.

Напомним, ранее в Military Media Center сообщили, что россияне готовят экипажи кораблей к противодействию морским дронам. Также подготовку будут проходить расчеты береговых войск РФ.

В то же время захватчики приступили к реализации мер противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях.