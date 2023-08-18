Россияне готовят экипажи кораблей к противодействию морским дронам – Military Media Center

После ряда атак в Черном море российские оккупанты начали подготовку экипажей своих военных кораблей к противодействию морским дронам. Также подготовку будут проходить расчеты береговых войск РФ.

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В то же время захватчики приступили к реализации мер противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает медийная площадка Сил обороны Military Media Center, ее деятельность координируется Министерством обороны Украины.

"Россияне готовят экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мерами противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях. По имеющейся информации, на территории Крыма враг также пытается улучшить систему оборонных позиций и районов", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ применила экспериментальный дрон "Морской малыш" для атаки на Крымский мост 17 июля 2023 года. Позже было опубликовано видео последствий обрушения пролета.

Гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

Также атак морских дронов подвергся 4 августа 2023 года российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Сообщалось, что судно получило серьезную пробоину, накренилось на борт, его едва удалось дотащить до порта.

А в ночь на 5 августа морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива. Российские СМИ опубликовали фото поврежденного судна. Танкер получил пробоину в зоне машинного отделения.