СБУ применила экспериментальный дрон 'Морской младенец' для атаки на Крымский мост: новые кадры операции и детали о разработке

Служба безопасности Украины применила экспериментальный морской дрон Sea Baby для атаки на Крымский мост в июле. В результате операции были повреждены проезжие части моста.

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Об этом сообщило издание CNN. Отмечается, что украинская спецслужба передала изданию эксклюзивные кадры, засвидетельствовавшие момент нападения. Были даны подробности атаки, а также озвучено предупреждение: подобных операций будет еще больше (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Издание напомнило, что 17 июля произошла вторая атака на жизненно важную переправу, показавшая, как трудно россиянам защищать свою единственную линию связи с полуостровом, по которой проходит снабжение их военной операции в Крым.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что использованный беспилотник под названием "Морской младенец" стал результатом многомесячной разработки, которая началась сразу после вторжения.

"Морские беспилотники – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний в этом не участвует. Недавно с помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК "Оленегорский горняк" и танкер "СИГ", – отметил начальник спецслужбы.

На предоставленном спецслужбой видео показан экран пилота за несколько минут до того, как Sea Baby доставил около 850 кг взрывчатки в одну из бетонных опор моста. Источники службы также предоставили изданию два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем примерно через пять минут – еще один удар беспилотника по железнодорожному участку с противоположного направления.

При этом глава украинской спецслужбы анонсировал новые "захватывающие" операции.

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", – сказал он.

Малюк также подчеркнул, что цели, о которых идет речь, являются законными в соответствии с украинским и международным законодательством.

Напомним, 4 августа 2023 года морской надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Сообщалось, что судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

Сначала оккупанты утверждали, что все морские беспилотники якобы были уничтожены. Однако жители Новороссийска "спалили" реальные последствия взрывов. Они опубликовали фото и видео военного корабля РФ с сильным креном на левый борт, который тянули буксиры.

А в ночь на 5 августа морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива. Российские СМИ опубликовали фото поврежденного судна. Танкер получил пробоину в зоне машинного отделения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, после чего движение по мосту было остановлено. Позже было опубликовано видео последствий обрушений пролета. Атака на Керченский мост была спецоперацией СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами;

– гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту, из-за которого движение по нему было остановлено. Оказалось, что после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

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