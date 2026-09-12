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Обнаружили и уничтожили: в ВМС показали первый в истории морской бой безэкипажных катеров. Видео

София Закревская
War
2 минуты
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В ВМС ВСУ показали первый в истории морской бой безэкипажных катеров
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Военно-морские силы ВСУ совместно с Главным управлением разведки провели операцию по уничтожению российского морского беспилотного катера. Для этого был задействован украинский многоцелевой морской беспилотный ударный комплекс (МБэК) Sargan-3000.

Первый в истории морской бой между беспилотными катерами произошел в Черном море. Соответствующие кадры 12 сентября были опубликованы на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

Вражескую цель обнаружили подразделения ГУР. После этого морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" 12,7 мм, успешно уничтожил ее.

Автоматическая турель RWS "Protector" 12,7 мм.

Как пишет "Милитарный", судя по опубликованному видео, украинский морской беспилотник открыл огонь по противнику с расстояния около 1 км. Несмотря на попытки катера россиян скрыться, украинским военным удалось его обездвижить, а затем расстрелять в упор.

"Примечательно, что оператор Sargan-3000 в качестве одной из первых целей выбрал именно антенны радиосвязи, чтобы сделать невозможным управление беспилотником. В результате боя российский МБэК получил многочисленные попадания и затонул", – говорится в материале.

Российский МБэК в прицеле украинского морского беспилотника Sargan 3000.
Российский МБэК затонул.

Sargan-3000 – это украинский многоцелевой морской беспилотный ударный комплекс, который в апреле 2026 года был официально принят на вооружение ВМС Украины.

Беспилотный катер имеет боевой радиус до 1600 км, может развивать скорость 40-55 узлов и нести до 450 кг боевой нагрузки.

Кадры боя сверху.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2026 года Военно-морские силы ВСУ уничтожили пограничный сторожевой корабль российской ФСБ "Изумруд" вблизи Новороссийска. В результате атаки среди членов экипажа есть погибшие и раненые. Удар по вражескому судну нанесли морским беспилотным комплексом Sargan-3000.

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