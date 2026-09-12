Обнаружили и уничтожили: в ВМС показали первый в истории морской бой безэкипажных катеров. Видео

Военно-морские силы ВСУ совместно с Главным управлением разведки провели операцию по уничтожению российского морского беспилотного катера. Для этого был задействован украинский многоцелевой морской беспилотный ударный комплекс (МБэК) Sargan-3000.

Видео дня

Первый в истории морской бой между беспилотными катерами произошел в Черном море. Соответствующие кадры 12 сентября были опубликованы на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

Вражескую цель обнаружили подразделения ГУР. После этого морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" 12,7 мм, успешно уничтожил ее.

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Как пишет "Милитарный", судя по опубликованному видео, украинский морской беспилотник открыл огонь по противнику с расстояния около 1 км. Несмотря на попытки катера россиян скрыться, украинским военным удалось его обездвижить, а затем расстрелять в упор.

"Примечательно, что оператор Sargan-3000 в качестве одной из первых целей выбрал именно антенны радиосвязи, чтобы сделать невозможным управление беспилотником. В результате боя российский МБэК получил многочисленные попадания и затонул", – говорится в материале.

Sargan-3000 – это украинский многоцелевой морской беспилотный ударный комплекс, который в апреле 2026 года был официально принят на вооружение ВМС Украины.

Беспилотный катер имеет боевой радиус до 1600 км, может развивать скорость 40-55 узлов и нести до 450 кг боевой нагрузки.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2026 года Военно-морские силы ВСУ уничтожили пограничный сторожевой корабль российской ФСБ "Изумруд" вблизи Новороссийска. В результате атаки среди членов экипажа есть погибшие и раненые. Удар по вражескому судну нанесли морским беспилотным комплексом Sargan-3000.

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