ВМС Украины уничтожили российский пограничный корабль "Изумруд" недалеко от Новороссийска: все подробности

Военно-морские силы ВСУ уничтожили пограничный сторожевой корабль российской ФСБ " Изумруд " вблизи Новороссийска. В результате удара среди членов экипажа есть погибшие и раненые.

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Удар по вражескому судну был нанесен с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000. Об этом сообщили в Telegram-канале ВМС.

Что известно о судне

Военные напомнили, что "Изумруд" был одним из российских кораблей, которые 25 ноября 2018 года участвовали в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. В ходе тех событий россияне захватили 24 украинских моряка.

Пограничный сторожевой корабль "Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Он имел вертолетную площадку, длину 62,5 метра, водоизмещение около 630–750 тонн и мог развивать максимальную скорость до 27 узлов.

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Напомним, украинские военные продолжают методично ликвидировать противника и его технику. На этот раз пилоты "Магура" показали, как умело уничтожили российскую подделку турецкого "Байрактара".

Также OBOZ.UA сообщал, что подразделения Сил беспилотных систем Украины продолжают наносить удары по российскому теневому флоту в Азовском море. Только в ночь на 14 июля наши дроны поразили ещё 11 судов противника.

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