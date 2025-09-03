Обновлена конструкция крыльев и хвостового оперения: 'Укроборонпром' раскрыл характеристики дрона-камикадзе 'Паляница'

Украинская оборонная промышленность представила обновленную модель реактивного дрона-камикадзе "Паляница". Также стали известны его характеристики – при длине в 3,5 метра размах крыльев его размах крыльев достигает 1,7 метра, а полный вес составляет 320 килограммов.

Из него треть – 100 килограммов – приходится на боевую часть. Об этом представители "Укроборонпрома" рассказали на международной выставке MSPO в Кельце, Польша, передает "Милитарный".

Там отметили, что представленная на украинском стенде модель реактивного беспилотника через год после первой презентации получила обновленную конструкцию крыльев и хвостового оперения, а также более вытянутый фюзеляж.

Другие характеристики "Паляницы"

"Паляница" имеет дальность полета до 650 километров, которые она преодолевает на трансзвуковой скорости в 900 км/ч. При этом высота полета может колебаться в пределах 15-500 метров.

Такие параметры дрону позволяет развивать одноконтурный турбореактивный двигатель. Взлет осуществляется с помощью ракетного твердотопливного ускорителя.

Заявлено, что навигация и конечное наведение "Паляницы" на цель выполняется комбинацией автономной, то есть неуязвимой к РЭБу, инерциальной системы и спутниковой навигации для коррекции отклонений.

Разработчики позиционируют свое изделие как инструмент поражения объектов на тактической глубине, включая наземные и надводные стационарные цели.

Ранее United24 сообщал, что украинский "дрон-ракета" получил первое успешное боевое применение против целей врага, которое состоялось 24 августа 2024 года. Детали первого боевого применения не разглашались.

Тогда же были озвучены планы масштабирования производства "Паляницы" и работа над удешевлением конструкции. Уже в конце прошлого года стало известно, что "Паляница" была запущена в серийное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине создали новую ракету-дрон "Барс". Она стала продолжением работы украинских разработчиков над этим принципиально новым классом ракет и пополнила перечень уже существующих ракет-дронов, среди которых – "Паляница" и "Пекло".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!