Многие сейчас проводят параллели наступления РОВ под Авдеевкой с наступлением прошлого года под Бахмутом. Но я считаю, что это не корректно по ряду причин. Да, РОВ сейчас под Авдеевкой аналогично Бахмуту пытаются давить по флангам, а по мере того как потеряли значительное количество техники, перешли на превалирующее применение пехоты.

Но Авдеевка, несмотря на то, что это фундаментальный укреп-район, имеет и ряд уязвимостей по сравнению с Бахмутом. Например, это только одна логистическая артерия к западу от города – 0542. Да, помимо неё там есть с десяток грунтовок, но по мере ухудшения погоды они будут труднопроходимы и не являются основными артериями снабжения. В Бахмуте же, даже когда бои точились по правую сторону от железной дороги, сохранялся контроль над двумя артериями, 0506 и 0504, не говоря о грунтовках между ними.

В Авдеевке же 0542 это логистика в зоне повышенного риска, причём основная, от того оборона осложняется наличием дополнительных рисков.

Также, в наступлении на Авдеевку РОВ применяли тактику прорыва, использованную под Угледаром, чего нельзя было заметить под Бахмутом. Благодаря этой суицидальной тактике Авдеевка уже превзошла Угледар и Бахмут по количеству уничтоженной живой силы и техники, за неполные три недели. И на это так же следует обратить особое внимание.

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Дело в том, что после провала первой волны/эшелона 10 октября, командование РОВ распорядилось тянуть под Авдеевку всё, что есть в наличие. И этим “всё" по состоянию на сегодня уже являются подразделения как минимум 3-х общевойсковых армий. Три общевойсковые армии сейчас задействованы в наступлении на маленький городок Авдеевка, площадью менее 30 квадратных километров и по фронту около 30 километров. 8-я ОВА, 2-я ОВА, 41-я ОВА.

Кроме того, в наступлении уже задействованы, либо стягиваются дополнительно “Шторм-Z", ТрВ, БАРС.

То есть, по состоянию на сейчас, давление на Авдеевку, количество на единицу площади/длину фронта, многократно превышает то, что мы видели с вами год назад и на протяжении 10 месяцев день за днём, под Бахмутом. Аналогично и по потерям, которые несут РОВ, это просто утилизация нон-стоп. Но, следует быть реалистами и понимать, что любую оборону можно, со временем, но прорвать. Аналогично и любой укреп-район, со временем, но взламывается.

Вопрос только в том, какой ресурс готово затратить на это командование РОВ, особенно с учётом того, что по технике у них уже отмечается истощение, но не по людям. В свою очередь, одним только людским ресурсом реализовать окружение Авдеевки не удастся, ведь следует учитывать не только площадь самого города, но и замыкание с севера и юга.

По сути, Авдеевка превращается в колоссальный позор для РОВ, ещё даже больший чем Бахмут и если любого другого командующего этот факт остановил бы, дабы не ухудшать своё положение и не тратить ещё тысячи и десятки тысяч жизней своих солдат, для российского командования это стимул продолжать мясорубку, чтобы доказать, что они могут…

Ближайшие три недели могут стать решающими для Авдеевки, ведь они отчётливо покажут, какими ресурсами командование РОВ готово ещё оперировать, а точнее – жертвовать, для достижения своих целей.