Блог | Виктор Андрусив: Оборона Бахмута дает свои плоды – в российской армии начинается раздор

Плоды Бахмута

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Оборона Бахмута, Угледара и других позиций, где наши героически держатся – начинает давать свои плоды. В российской армии таки начинаются "разброд и шатание". Во-первых, это рост конфликта между Пригожиным и Шойгу. Я уже писал, что в отличие от Кадырова он не скрылся от публичности. Более того, пошел в откровенное наступление. Фактически, Пригожин ведет предвыборную кампанию, для успеха которой ему не хватает именно захвата Бахмута. Если бы ему это удалось – его позиции в российском обществе стали бы незыблемыми. Поэтому он требует больше оружия и ресурсов. Поэтому то, что Пригожин не смог взять Бахмут – не позволило ему закрепиться и развивать Вагнер.

Далее текст на языке оригинала.

У відповідь Шойгу розуміє, що успіх Пригожина є ударом по ньому і його підходам до війни. Тому максимально блокує шанси Вагнера, але разом з тим, провал під Вугледаром не створює шансів і для нього. Цей конфлікт по факту призведе до серйозних політичних наслідків. Він також показує, що Путін самоусунувся від війни, і не знає як насправді її виграти, а чекає цього від своїх генералів, які починають між собою гру "останній виживший".

По-друге, атака Пригожина на Генштаб створює фон для інших атак. Сьогодні підняли питання несправедливості в зарплатах добровольців і кадрових. Почали писати про багато фактів обманювання поранених з виплатами. В "ЛДНР" почався кіпіш щодо приниження їх "офіцерів" через те, що вони не проходили офіцерські навчання. Кожний новий день відсутності успіху на фронті буде посилювати хвилі недовольства і бунти в російській армії. З липня "друга армія" може похвалитись хіба що Соледаром, який насправді є селом.

Вчора публічно анонсували кадрові зміни, які відбулись ще місяць назад. Ідея російських іпсошників полягала в тому, що нові імена військових керівників загасять недовольство і створять нові очікування. Але оскільки всі вони призначені місяць назад, то можна стверджувати, що саме вони і відповідають за провал під Бахмутом та іншими місцями.

Деморалізація російської армії – найкращий подарунок перед нашим контрнаступом. Цей рік точно завершиться нашою перемогою.

Стоїмо!