'Оборонная поддержка, финансы и гуманитарное взаимодействие': Зеленский анонсировал подписание четырех новых соглашений о безопасности. Видео

Команда президента Украины работает над подписанием четырех новых соглашений безопасности. Они касаются оборонной поддержки, финансов и гуманитарного взаимодействия.

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Об этом в традиционном обращении 22 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что уже в ближайшее время начнутся переговоры.

"Должны достаточно оперативно подготовить документы к подписанию. Уже тогда будет почти 30 таких соглашений с нашими партнерами. И мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны. Не только страны НАТО", – добавил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что все равно готовы помогать Украине в защите общих ценностей.

"Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и движемся", – подчеркнул он.

Традиционно Владимир Зеленский поблагодарил всех, в частности, спасателей ГСЧС Украины, которые работают для защиты жизней людей в разных регионах.

"Те, кто всегда при любых обстоятельствах после российских ударов и обстрелов прибывает на место и делает абсолютно все, чтобы помочь как можно быстрее. Во всех регионах сохраняется функциональность наших государственных служб", – добавил президент.

Отдельно Владимир Зеленский отметил работу сотрудников ГСЧС Украины в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Напомним, что на данный момент Украина подписала уже 25 соглашений безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Украина подписала соглашение о безопасности с Румынией, которое также будет действовать десять лет. Согласно документу, Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot и будет поддерживать Украину с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой военной техники.

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