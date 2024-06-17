'Оборвалась молодая жизнь': на фронте погиб защитник с Волыни. Фото

В боях на фронте погиб главный сержант ВСУ Николай Лукьянюк из Волынской области. Защитнику было 27 лет, а он уже прошел АТО и полномасштабную войну.

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У него остались мама и пять братьев. О потере сообщил глава Ратновской территориальной громады Виталий Бирюк.

Родился Николай Вячеславович Лукьянюк 25 ноября 1996 года. Проживал в селе Комарово. Знакомая семьи отметила, что юноша очень хотел защищать страну.

Когда началась война в 2014 году, он учился на втором курсе университета, но сразу же пошел добровольцем в армию. Позже окончил вуз и уже был профессионалом в военном деле, как защищать свой родной край пошел и один из младших братьев – Василий.

"Ты его отговаривал, но кто же послушает… Было вас у мамочки шесть сыновей, сейчас пятеро, как же ей это пережить, как? Как радовались и гордились тобой Тарасик, Иванко, Василько, Андрейка, Ромчик и его деточки! Как тебя ждали в отпуск! Как мы тебя встречали и долго говорили", – написала Лариса Цепух.

Она подчеркнула, что Николай был гордостью и силой для матери и братьев, верным другом, хорошим побратимом, преданным украинцем.

"Ты давал советы братикам, куда пойти учиться, работать, кем быть, как сено сложить. Твой совет был ценным для них. А теперь отрезали крыло, крыло семейное и самое ценное… Прости нас! Скорбим все!" – добавила женщина.

Место и обстоятельства гибели защитника пока неизвестны. В громаде выразили соболезнование семье Героя. О дате и времени прощания с воином скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в войне с российским агрессором погиб участник АТО, известный волонтер и пластун Игорь Приступа из Луцка Волынской области. В начале полномасштабной войны он вернулся из-за границы, сражался в рядах роты ударных БПЛА Сичеславской бригады.

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