OBOZREVATEL просит помочь украинским защитникам на бахмутском направлении

Защитники на бахмутском направлении обратились к украинцам со срочной просьбой о помощи. Герои нуждаются в авто для выполнения боевых задач.

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Бойцы 30 ОМБр 1 Стрелкового батальона 1 роты почти все время производят на "нуле", поэтому их транспортные средства стали непригодными для использования. От того, как быстро удастся собрать необходимую сумму, зависит жизнь родных наших редакторов.

Автомобили на "нуле" – едва ли не единственная возможность для украинских защитников уйти от опасности или быстро подобраться к врагам. От мобильности на передовой зависит жизнь и здоровье наших бойцов. Однако именно транспорт больше всего страдает от атак оккупантов.

Герои попросили помочь приобрести транспорт, поэтому родные с поддержкой OBOZREVATEL открыли сбор. Нужно около 130 тысяч гривен на авто.

Чтобы отблагодарить небезразличных украинцев, военные подготовили сувениры с фронта – артиллерийские и другие гильзы. OBOZREVATEL разыграет подарки от героев среди участников благотворительного сбора. Одна артиллерийская гильза, подписанная бойцами, отправится к тому, кто сделает самый большой донат, а две другие OBOZREVATEL разыграет среди пожертвовавших от 200 грн.

Как только сумма будет собрана, внедорожник отправится к своим новым владельцам, защищающим нашу с вами независимость и свободу.

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Ссылка на банку

Номер карты банки – 5375 4112 0501 3514

Карта ПриватБанка – 5168 7520 0901 9996

Напомним, что редакция OBOZREVATEL уже не в первый раз обращается за помощью к читателям. Благодаря вам нам удалось приобрести два автомобиля для защитников Украины, закрыли сборы еще на два автомобиля, обеспечили сборы на амуницию – шлемы, формы, рюкзаки, обувь, палатки и прочее. Также, благодаря сборам, появилась возможность провести ремонт дронов и автомобилей, чтобы наши бойцы смогли работать на максимум своих возможностей.

Воины ВСУ сменили постель на окопы, а спокойную жизнь на круглосуточную опасность. Даже небольшая помощь может сохранить их бесценные жизни.