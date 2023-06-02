OBOZREVATEL просит помочь военным медикам, работающим на Запорожском направлении

Военные медики из Запорожского направления обратились к украинцам с просьбой о помощи. Защитникам нужно три комплекта снаряжения.

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Медики 1-го мехбата забирают с "нуля" раненых и павших защитников. Иногда они вынужденно работают стрелковым оружием.

В каждый набор входят: каска, бронежилет, тактические наушники, перчатки, тактические очки. От качественного снаряжения на передовой зависит жизнь и здоровье наших героев.

Бойцы обратились к редакции OBOZREVATEL. Ранее наш коллега уже проводил для них сбор на ремонт авто (Suzuki Grand Vitara) – тогда за сутки неравнодушные украинцы собрали 14,5 тыс. грн:

Цель сбора на снаряжение – 114 990 грн. Пока удалось собрать 23 409 грн, то есть осталось 91 581 грн.

Просим украинцев принять участие в сборе и помочь в распространении информации о нем! Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Ссылка на банку;

Номер карты Монобанк – 5375 4112 0620 0334

Напомним, что редакция OBOZREVATEL уже не в первый раз обращается за помощью к читателям. Благодаря вам нам удалось приобрести два автомобиля для защитников Украины, закрыли сборы еще на два автомобиля, обеспечили сборы на амуницию – шлемы, формы, рюкзаки, обувь, палатки и прочее. Также, благодаря сборам, появилась возможность провести ремонт дронов и автомобилей, чтобы наши бойцы смогли работать на максимум своих возможностей.

Воины ВСУ сменили постель на окопы, а спокойную жизнь на круглосуточную опасность. Даже небольшая помощь может сохранить их бесценные жизни.