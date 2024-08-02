"Обстановка динамично развивается": генерал ВСУ назвал самые сложные направления на фронте

В Украине обстановка непростая по всей линии фронта, идут бои разной интенсивности, поэтому выделить один самый сложный участок будет несправедливо. Но очень напряженная ситуация на Покровском, Кураховском, Торецком, Купянском направлениях, возле Часова Яра и Волчанска.

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Об этом заявил бригадный генерал Андрей Гнатов. С 24 июня он командует Объединенными силами ВСУ и одновременно оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". В интервью "Главкому" военный сказал, что армия РФ бросает все имеющиеся средства, чтобы прорвать нашу оборону.

"Ситуация может меняться очень динамично, в зависимости от того, как противник будет подтягивать свои резервы, наращивать наступательные усилия, и сколько у нас будет средств для его сдерживания", – отметил он.

В целом по всей протяженности фронта обстановка динамично развивается, делать прогнозы – сложно.

"Мы отбиваем атаки и готовимся к отражению по всем направлениям. В том числе и на тех, где сегодня относительно стабильная обстановка, но это не значит, что через некоторое время враг там не увеличит наступательные усилия", – добавил Гнатов.

Когда у него спросили, есть ли угроза окружения наших подразделений на Донбассе, он ответил:

"Окружений оперативных или даже тактических, где бы говорилось, что крупное подразделение (например, батальон в полном составе) может попасть в окружение в том смысле, в каком следует понимать это понятие – с внешним и внутренним кольцом блокировки, – таких ситуаций нет

Есть некоторые, по моему мнению, спекулятивные взгляды на ситуацию, когда противник определенными силами появился на фланге, – и уже начинают бить тревогу, мол, "мы в окружении". Такая ситуация угрожающая, но это не окружение в классическом понимании".

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа стало известно, что Украина вернула тела еще 250 своих воинов, павших в боях с оккупантами. Герои погибли на Луганском, Бахмутском, Марьинском, Авдеевском, Херсонском, Запорожском направлениях.

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