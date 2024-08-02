В Украину вернули тела 250 погибших защитников

Украина вернула тела еще 250 своих воинов, павших в боях с оккупантами. На щите возвращаются Герои, погибшие на Луганском, Бахмутском, Марьинском, Авдеевском, Херсонском, Запорожском направлениях.

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Также оккупанты отдали тела защитников из Мариуполя, Горловки и моргов на территории РФ. Об этом сообщили в Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 павших Защитников. На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и моргов на территории государства- агрессора", – отмечено в сообщении.

Кроме Координационного штаба к процессу возвращения павших воинов на родную землю присоединились Минреинтеграции, Уполномоченный по пропавшим без вести, также репатриация стала возможной благодаря усилиям Объединенного центра при СБУ, ЦВД, ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.

"Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Репатриированные тела и останки будут перевезены в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела наших Защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", – отметили в Координационном штабе.

Напомним, ранее стало известно, что в ростовском СИЗО скончался один из пленных защитников Мариуполя, над которым россияне устроили показательное судилище. Водитель полка "Азов" Александр Ищенко попал в плен еще в мае 2022 года. По словам его дочери, мужчина умер за 9 дней до того, как о его смерти сообщили российские СМИ. Однако, по словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, российская сторона не уведомила об этом украинскую.

Также сообщалось о гибели в плену воина, пережившего российские пытки. 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога встал на защиту родной земли 24 февраля 2022 года, участвовал в обороне Мариуполя и попал в плен. Россияне применяли к нему пытки и расстреляли. Проститься с воином, которого дома ждали семеро детей, родные и близкие получили возможность только сейчас: тело украинца российские военные преступники передали с тремя пулевыми ранениями груди и одним – головы.