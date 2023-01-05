Готовились встретить Рождество вместе: в Бериславе российский снаряд убил семью с ребенком

В результате российского обстрела города Берислав (Херсонская область) 5 января погибла семья: муж, жена и их 12-летний сын. Российский снаряд попал в дом, где находились украинцы.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram. "Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", – отметил он.

"В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают целую семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы?" – возмутился Тимошенко.

Он передал родным и близким жертв вражеского обстрела искренние соболезнования и высказал уверенность в том, что российские военные преступники будут наказаны.

Напомним: патриарх Российской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий полномасштабную войну РФ против Украины и прославляющий путинских террористов, призвал к "рождественскому перемирию" и предложил прекратить огонь с 12:00 6 января до 24:00 7 января. При этом он назвал войну "междоусобным конфликтом".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал такой призыв элементом пропаганды и циничной ловушкой.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Бериславском районе на выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наехал на мину, оставленную российскими оккупантами. В результате погибли двое мужчин.

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