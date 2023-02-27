Оккупанты устроили обстрел Херсона, виднеется дым. Фото

Российские войска утром 27 февраля ударили по городу Херсон. Местные жители слышали взрывы, а потом увидели дым в небе.

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Об этом очевидцы написали в Telegram-сообществах. Судя по постам, очередная вражеская атака произошла около 11:20, было две волны взрывов.

Одно из сообществ показало фотографию небольшого задымления. Официально о том, что произошло и были ли попадания, власти или военные пока не информировали.

Напомним, что в минувшие сутки, 26 февраля, противник 97 раз открывал огонь по Херсонщине, пострадали 27 населенных пунктов. Областной центр обстреливался врагом 21 раз. Были жертвы среди гражданского населения – 1 человек погиб, 2 – ранены.

25 февраля подконтрольную Украине часть Херсонской области российские военные преступники обстреляли 78 раз. Скончались 2 человека, 7 – получили ранения и травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказывала, что украинские воины работают над тем, чтобы оттеснить захватчиков в от реки Днепр. На некоторых участках расстояние к врагу составляет около километра.

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