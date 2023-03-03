"Хотела выбежать из здания, но не успела": оккупанты обстреляли Херсон и область, есть жертва и раненые. Видео

Российские военные преступники 3 марта обстреляли деоккупированную Херсонщину и областной центр, в результате чего пострадали гражданские. Погиб по меньшей мере один человек, трое получили ранения.

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Как сообщила Херсонская ОВА в Telegram, вблизи села Томарино Бериславского района враг убил тракториста. Ему было всего 33 года.

Мужчину после российского обстрела экстренно доставили в больницу украинские военные, но врачи не смогли помочь потерпевшему и констатировали его смерть. Ранения оказались слишком тяжелыми, отметили в ОВА.

Кроме того, противник ударил по селу Казацкое Каховского района. Ранения получили двое гражданских, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В областной военной администрации отметили, что утром в пятницу, 3 марта, войска РФ обстреляли также Херсон. Осколок вражеского снаряда травмировал бухгалтера местного предприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

48-летняя женщина находилась на рабочем месте, когда начался артобстрел. Она услышала взрывы и хотела выбежать из здания, чтобы спуститься в подвал, но не успела – получила ранение ноги. Украинку госпитализировали.

На территории фирмы остались многочисленные следы от обломков боеприпасов на стенах и дверях, а на полу кабинета – кровь пострадавшей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В освобожденном от российских оккупантов Херсоне нашли около 20 тюрем, где военные преступники РФ пытали украинцев.

– Все пыточные финансировались из государственного бюджета страны-агрессора. А в управлении тюрьмами участвовал и глава оккупационной администрации города, коллаборант Владимир Сальдо, заявил британский адвокат Уэйн Джордаш.

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