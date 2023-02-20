Оккупанты ударили по Херсонщине, применив фосфорные снаряды: есть погибшие и раненые

Российские военные преступники применили запрещенные зажигательные и фосфорные снаряды для обстрела освобожденной части Херсонской области. Пострадало село Бургунка на правом берегу Днепра, есть погибшие и раненые.

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Жертвами вражеского удара стали три мирных жителя, еще восемь получили ранения. Пострадали в том числе трое несовершеннолетних, двое из них остались сиротами. Об этом утром 20 февраля сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пресс-служба заявила, что противник наносит не только неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре, но и "откровенно ковровыми обстрелами накрывает гражданское население".

Состояние пострадавших жителей Бургунки достаточно тяжелое, они госпитализированы с многочисленными ранениями.

В ведомстве показали видео, снятое на Херсонщине после одного из вражеских обстрелов. В населенном пункте во дворах жилых домов разбросаны фрагменты фосфора. Одно из зданий не разрушено полностью только чудом, потому что российская ракета РСЗО "Град" пробила крышу дома, вылетела в окно и воткнулась в землю без детонации.

"Нет оправдания террористам! Все подтверждения преступлений против человечности фиксируются, собираются и передаются в международный трибунал", – заявили в ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (19 февраля) ВС РФ нанесли 10 ракетных и 25 авиационных ударов по Луганской, Донецкой, Запорожской областях, совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения страны.

– Более детально о том, что происходило на фронте 19 февраля, можно почитать в сводке Генштаба ВСУ по ссылке.

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