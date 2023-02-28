Оккупанты ударили по жилым домам и парку в Купянске, погиб мужчина. Фото

Российские военные преступники утром 28 февраля ударили по городу Купянск Харьковской области. В результате вражеского обстрела погиб гражданский – 63-летний местный житель.

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Подробностями происшествия поделился глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. В своем Telegram-канале он рассказал, что под удар противника попали жилые дома, здание детского сада и городской парк отдыха.

"Российские оккупанты продолжают сознательно бить по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины", – возмутился чиновник.

Он предупредил, что высока вероятность повторных обстрелов. "Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы тревоги", – призвал Синегубов украинцев.

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ в сводке утром 28 февраля заявил, что угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории нашей страны.

Напомним: Силы обороны освободили Купянск от российских захватчиков в сентябре 2022 года. Примерно 10 сентября врага прогнали из западной части города, а 16-го – с левобережья населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что Россия не нанесла массированного ракетного удара 24 февраля 2023 года не потому, что не хотела, а потому, что, вероятно, "не могла себе этого позволить".

– По словам Юрия Игната, у агрессора имеются в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, благодаря которым оккупанты экономят дорогостоящие "Калибры" и "Искандеры".

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