Обстрел собора УПЦ МП в Одессе: в Лавре заявили, что не все однозначно и на все воля Божья. Видео

Служители УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре прокомментировали удар российскими ракетами по Свято-Преображенскому Собору в Одессе в стиле "не все так однозначно". Церковники безразлично отметили, что "все под богом ходим".

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Так они ответили на вопросы журналиста Кошельник ТВ по поводу атаки на святыню в Одессе 23 июля. Оказалось, что они "не слышали" об обстреле и "одному богу известно", кто мог такое совершить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Значит, такова воля Господа-Бога. Взорвалось и взорвалось. Все под Богом ходим. Я тоже туда-сюда и умру", – заявил один священнослужитель.

Другой, на замечание журналиста, что собор был атакован российскими ракетами, отметил: "Мы знаем, что атаковал враг рода человеческого. А кому это упало на голову, кто и как – это одному богу известно".

Напомним: Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом. Священнослужители подчеркнули, что святыня никакого отношения не имеет к военным объектам.

Кроме значительных разрушений храма пострадали православные святыни. В частности, из-под завалов извлекли чудотворную Касперовскую икону Божией Матери, которая считается покровительницей Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– клирик Одесской епархии УПЦ Андрей Пальчук сообщил, что российская ракета попала в правую часть собора и пробила здание насквозь до первого этажа. В результате собор получил значительные повреждения, а внутри начался пожар;

– исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО, также понес колоссальные разрушения. Пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики, жилые дома и другие здания.

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