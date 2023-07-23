Как выглядит центр Одессы после масштабной ночной атаки. Фото и видео

Исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и рядом жилые дома.

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В сети публикуют фотографии и видео с места теракта. В частности, как пишет "Думская" в Доме ученых – памятнике национального значения – выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель, находящаяся там со времен писателя Льва Толстого. В результате взрыва там погиб охранник ресторана, расположенного на летней территории.

Одесские дворики в историческом центре города, о которых россияне так любят вспоминать, превратились в груды камней, также изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

Здание Спасо-Преображенского собора получило большие повреждения, внутри поднялся пожар. Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук отметил, что попадание было в правую часть собора, которое "пробило до минус первого этажа".

Кроме того, по городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение транспорта. В "Одессгорэлектротрансе" сообщили, что троллейбусный маршрут №10 временно работает до улицы Ришельевской.

Напомним: ночью 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

В Офисе президента отреагировали на очередную комбинированную массированную атаку на Одесщину, призвав партнеров усилить военную помощь Украине.

В ОВА сообщили, что в Одессе в результате атаки РФ есть 18 пострадавших, среди которых четверо детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети. Позже стало известно об одном погибшем гражданском.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной теракт в Одессе. Он подчеркнул, что никакого оправдания такому террору нет и быть не может. Украина непременно ответит российским террористам;

– накануне в Одессе также показали уничтоженный россиянами урожай зерна. Он был выращен под сиренами, собран под обстрелами, и теперь он уничтожен "второй армией мира", воюющей против продовольствия.

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