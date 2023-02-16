Снаряд попал в дом: на Херсонщине в результате вражеского обстрела погибли супруги
Российские военные преступники рано утром 16 февраля в очередной раз обстреляли дома жителей деоккупированной части Херсонской области. Жертвами агрессии стали двое гражданских лиц – муж и жена.
Они проживали в селе Змиевка Бериславского района. Обстрел подтвердила пресс-служба Херсонской ОГА (ОВА). Деталями ведомство поделилось в Telegram.
"Очередное трагическое утро на Херсонщине", – сказано в сообщении местной администрации.
Жизнь супругов оборвалась, когда в их дом на рассвете попал вражеский снаряд. Обстрел вела российская артиллерия.
В ОВА уверены, что оккупанты знали, куда целились. "Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины. Соболезнование родным и вечная память погибшим, чью жизнь оборвали российские изверги!" – написали в пресс-службе.
Вражеские обстрелы Херсона и области продолжаются с тех пор, как Силы обороны оттеснили оккупантов на другой берег Днепра. Удары ВС РФ чаще всего приходятся на гражданскую инфраструктуру, дома украинцев и другие невоенные объекты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В ночь на 16 февраля российские террористы устроили обстрел Павлограда Днепропетровской области. В результате вражеской атаки среди мирных жителей есть погибшая и раненые.
– 15 февраля оккупанты нанесли удар по городу Покровск Донецкой области. Повреждена многоэтажка, три человека погибли,еще 11 получили ранения.
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