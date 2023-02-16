Обсудили ситуацию и перспективы по каждому из направлений фронта: Зеленский об очередном заседании Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 февраля, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В нем приняли участие все командующие оперативными направлениями. На заседании подробно обсудили ситуацию на фронте по каждому из оперативных направлений.

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Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поставка оружия, поставка боеприпасов, подготовка наших военных. Планы и возможности врага. Потенциал украинского ответа. Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет который тщательно готовим", – отметил президент.

Владимир Зеленский сообщил хорошую новость дня – из российского плена вернулся еще 101 украинец.

"Большинство – защитники Мариуполя, рядовые и сержанты. ВМС, пограничники, Нацгвардия, сухопутники, тероборона. Один гражданский – первый заместитель городского головы Энергодара. Я счастлив за каждую из более чем сотни украинских семей, в которые возвращаются сыновья, братья, мужчины", – сказал глава государства.

Президент поблагодарил Координационный штаб и всю нашу команду, которая занимается обменом пленных.

Владимир Зеленский 16 февраля провел несколько важных международных разговоров. Он рассказал о самых главных из них.

Утром Зеленский принял участие в заседании норвежского Стортинга. В парламенте как раз прорабатывали исторический пакет поддержки для нашего государства на пять лет и более чем на 7 миллиардов долларов.

"Норвегия – один из наших наиболее последовательных и энергичных партнеров. Это касается и оружия, в частности сильных систем ПВО NASAMS. И многих других аспектов поддержки. Но особенно важно: этот пакет длительной, пятилетней поддержки – это пример, ориентир. Это уровень, который видят другие партнеры", - подчеркнул президент и поблагодарил норвежцев за уже предоставленные пакеты помощи нашему государству и за сегодняшнее решение.

Также Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Украину министром иностранных дел Израиля.

"Подробно поговорили. Проинформировал о ситуации на передовой, о наших усилиях на международных площадках. В частности, представил нашу формулу мира и пригласил Израиль присоединиться к ее реализации", – отметил глава государства.

Президент встретился с лидером Лейбористской партии Великобритании и официальной оппозиции Кейром Стармером. Зеленский назвал британцев искренним и крепким союзником Украины, стоящим среди сильнейших защитников глобальной свободы.

"Важно, чтобы представители всего политического спектра Соединенного Королевства видели своими глазами, что принесла российская война и как украинцы настроены победить и отстроить свою страну. Это была сегодня содержательная встреча, полезная", - отметил Зеленский и поблагодарил Британию за всю оказанную поддержку и ту оборонительную силу, которую Украина получила с помощью британцев.

Также Владимир Зеленский провел беседу с президентом Казахстана. Прежде всего, речь шла о сотрудничестве на международных площадках.

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