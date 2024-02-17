Обсудили совместное производство вооружений: Зеленский в Мюнхене встретился с президентом Чехии. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 февраля, провел встречу с президентом Чешской Республики Петром Павелом. Переговоры прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства выразил благодарность чешскому лидеру, правительству и народу Чехии за всестороннюю поддержку Украины в противодействии российскому вторжению. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский и Павел рассмотрели актуальные потребности украинских войск на поле боя, в частности в артиллерийских системах и снарядах.

Лидеры также уделили большое внимание вопросам поддержки обороны Украины и укрепления сотрудничества в оборонной промышленности обеих стран и совместного производства оружия.

Отдельно была отмечена активная роль Чехии в сотрудничестве с другими союзниками в поставке оборонной продукции для нужд Украины.

Зеленский высоко оценил поддержку украинской формулы мира со стороны Чешской Республики.

Кроме того, собеседники обсудили продвижение Украины к членству в ЕС, а также ожидания Вашингтонского саммита НАТО.

"Очень конкретная и содержательная встреча с Президентом Чехии Петром Павелом. Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям", – отметил президент Украины.

Следует отметить, что Зеленский 17 февраля провел встречу с делегациями Сената и Палаты представителей Конгресса США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече стороны обсудили первоочередные оборонные нужды Украины. В частности, речь шла о дополнительных артиллерийских системах, снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы и об усилении противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Мюнхене заявил, что одна из основных целей Украины на 2024 год – экономический рост. Для этого, по его словам, нужно усилить систему ПВО.

Также на полях Мюнхенской конференции президент Украины провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество.

Отдельно Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэттом Фредериксеном. В ходе переговоров они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины.

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