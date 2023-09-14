Обсудили военные преступления РФ: главы МВД Украины и Британии провели встречу в Лондоне. Фото

В среду, 13 сентября, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился в Лондоне с представителем МВД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Суэллой Браверман. Позиция Соединенного Королевства четкая и неизменная: поддержка Украины в войне, которую начали российские захватчики.

Видео дня

Об этом Игорь Клименко написал в своем Telegram-канале. По его словам, во время встречи были обсуждены многие важные вопросы, главный из которых – документирование военных преступлений России.

Глава МВД поблагодарил за качественную подготовку украинских следователей, которые проходили специализированные тренинги у британских коллег.

"Важно было рассказать, что мы двигаемся дальше и уже думаем, какой должна быть Украина после победы. Так что представил коллеге концепцию МВД "Безопасная страна". Приятно, что наши усилия получили положительный отзыв и нам удалось договориться об обмене опытом. В частности, в вопросах противодействия мошенничествам, домашнему насилию, уличной преступности", – рассказал Игорь Клименко.

По его словам, также обсудили важность укрепления украинской границы.

"В ближайшее время ожидаем от британских коллег спецустройства для улучшения технического оснащения государственных рубежей", – добавил министр внутренних дел.

Кроме того, на встрече обсуждалась и тема реабилитации бойцов – медицинская и психологическая. Соединенное Королевство имеет необходимый опыт, который непременно будет полезен Украине в данном вопросе.

"Я благодарен Суэлли Браверман и Правительству Соединенного Королевства за системную и последовательную поддержку. Украина чувствует надежное плечо наших партнеров с первого дня полномасштабной войны", – резюмировал Министр внутренних дел Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины во время встречи с представителями Чешской Республики заявил, что своевременное предоставление вооружения нашей стране крайне важно для победы. Главной темой переговоров стала обороноспособность страны на фоне полномасштабного вторжения России и последующая поддержка со стороны официальной Праги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!