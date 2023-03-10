Обсудили возможности Сил обороны для усиления в Бахмуте: Зеленский об итогах Ставки главнокомандующего

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что 10 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего относительно ситуации на фронте. Военачальники доложили о ситуации на передовой, в частности, были обсуждены возможности Сил обороны для усиления в Бахмуте, а также на других направлениях на юге и на востоке.

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Об этом президент сказал в обращении к украинцам в конце 380-го дня войны с Россией. Видео опубликовали на Youtube-канале ОП вечером пятницы, 10 марта (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Главнокомандующий, командующие направлений докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и громад Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и поставки", – отметил президент.

Он рассказал, что об обеспечении украинских воинов и поддержке нашего государства в защите от российской агрессии говорил на международных переговорах. В частности с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая прибыла в Киев.

"Обсудили новые возможности укрепить нашу оборону и давление на Россию. Новый оборонный пакет для Украины, уже 14-й. Говорили также о сотрудничестве в структурах ЕС, о поддержке наших инициатив по наказанию российских убийц", – отметил политик.

Также он сообщил, что встретился с министром обороны Норвегии, с которым говорил о шагах, которые можно предпринять, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности.

По словам президента, с Норвегией начаты переговоры о возможностях тренировочной миссии для наших пилотов.

Кроме того, президент пообщался с представителями американского политического сообщества – сенаторами, экспертами – на площадке Американского института предпринимательства.

"Проинформировал о текущей ситуации, о наших возможностях сломать российскую агрессию и вернуть Украине безопасность. Поблагодарил Америку за неизменную и принципиальную поддержку, за лидерство, которое может значительно приблизить нашу победу", – добавил он.

Глава государства отметил бойцов, защищающих Украину в Донецкой области. Он также подписал очередной указ о награждении наших воинов государственными наградами. В частности, бойцов 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

"Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "Семьдесят девятки"... Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить сегодня бойцов ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за крепкое участие в обороне города. Благодарю пушкарей 44-й отдельной артиллерийской бригады, которые воюют на Запорожском направлении. Умело уничтожают позиции и технику врага. Благодарю вас за это, ребята!" – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что присутствовал на церемонии прощания с Героем Украины "Да Винчи" – Дмитрием Коцюбайло. Он вручил матери погибшего военного его "Крест боевых заслуг".

"Важно, что Украина чтит своих героев и демонстрирует миру, какие люди отдают свою жизнь за свободу нашего народа и всей Европы. Благодарен каждому и каждой. Вспомните сегодня Дмитрия, вспомните, пожалуйста, всех тех, кого забрала у нас эта война – с 24 февраля, с 14-го года. Вечная память героям!" – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают наступление на Бахмутском направлении и пытаются прорвать оборону украинских войск. Ситуация обострена, но контролируется Силами обороны Украины, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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