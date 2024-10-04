Обучение пришлось отложить: сколько мужчин хотят вступить в украинский легион в Польше

По состоянию на начало октября в Украинский легион в Польше вступили около 300 граждан нашей страны. Варшава была готова начать обучение уже с 1 сентября, но добровольцев было недостаточно.

Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции 4 октября. Как передает PAP, набор украинцев только начинается, хотя "мы были готовы к обучению с 1 сентября", указал политик.

"На тот момент претендентов было недостаточно. Я понимаю, что сейчас Украина предприняла действия, связанные с информированием, набором и продвижением этого процесса, поэтому мы рассчитываем на эффект", – сказал Косиняк-Камыш.

Что касается численности Украинского легиона сейчас, то министр заявил: "Я когда-то слышал о целевом количестве в одну бригаду, но сейчас она гораздо меньше, как я слышал, около 300 человек".

Добровольцев Украинского легиона будут готовить на территории Польши.

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О его формировании в июле этого года в Варшаве объявили премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский. Подразделение соберет украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, которые хотят присоединиться к обороне своей родной страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владислав Косиняк-Камыш говорил, что польская сторона не несет ответственности за вербовку в Украинский легион. Он признал, что количество людей, которые согласились поучаствовать в инициативе, слишком мало.

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