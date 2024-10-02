В Польше рассказали о проблемах с созданием Украинского легиона

Согласно соглашению, подписанному премьер-министром Дональдом Туском и президентом Владимиром Зеленским, в Польше планировалось создание Украинского легиона. Тем не менее количество украинцев, которые изъявили желание присоединиться к нему, оказалось очень незначительным.

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Эту информацию озвучил глава польского министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Wirtualna Polska. Украинский легион в Польше должен был пройти обучение, получить вооружение и быть готовым к защите Украины.

Польская армия отвечала за подготовку, в то время как Киев должен был заниматься набором в легион.

"Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной", – сказал Косиняк-Камыш, заверив, что Польша готова учить украинских солдат.

Глава Министерства обороны сообщил, что в Польше уже было подготовлено около 20 тысяч украинских военнослужащих, направленных на фронт в Украине.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало. В начале эти декларации были очень завышены – что даже одну бригаду можно сформировать, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло", – сказал Косиняк-Камыш.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал, что для участия в Украинском легионе уже зарегистрировались несколько тысяч человек.

Напомним, что иностранные граждане, сражающиеся за Украину, делают это добровольно на условиях контракта с Министерством обороны. К тому же они имеют право разорвать его по собственной инициативе.

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