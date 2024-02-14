Обучение проводят возле Алеппо: ГУР опубликовало список наемников из Сирии, которых Россия завербовала на войну против Украины
Россия набирает сирийцев для участия в войне против Украины. Вербуют наемников через туристические фирмы, набирают молодых и здоровых мужчин.
Очередные доказательства вербовки получило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Ведомство обнародовало список сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против нашего государства.
Как видно из документов, в списке из 141 наемника всего десять мужчин в возрасте 48-50 лет (в списке их фамилии выделены красным). Все остальные – от 25 до 40 лет.
- Ашафар Мазид, 1983 г.р.;
- Самих Зияд, 2000 г.р.;
- Амер Муршид Касем, 1982 г.р.;
- Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 г.р.;
- Халед Малик, 1992 г.р.;
- Лиман Муршид Хасан, 1989 г.р.;
- Муршид Акрам¸1986 г.р.;
- Мустафа Савах Абдалкадыр, 1987 г.р.;
- Тагер Халифа, 1977 г.р.;
- Салех Аль-Дариб Али, 1994 г.р;
- Зейд Аним Саид, 1976 г.р.;
- Гаим Юсеф, 1987 г.р.;
- Алакад Абдулгани, 1975 г.р.;
- Талал Аним Салман, 1974 г.р.;
- Мусир Ганим Джамал, 1979 г.р.;
- Хасан Саид, 1980 г.р.;
- Маджди Сакр Зияд, 1997 г.р.;
- Нисар Ганим Хасан, 1980 г.р.;
- Гассон Хасан, 1979 г.р.;
- Васиф Салама, 1978 г.р.;
- Тарек Шарк Аддин Салам Джигад, 1992 г.р.;
- Терек Аль-Шахаф, 1991 г.р.;
- Рами Зейд, 1980 г.р.
Наемники сначала проходят обучение на территории Сирии, на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires. После завершения учений сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда – на территорию РФ.
По прибытии "на болота" им выдают российские паспорта и сразу мобилизуют в армию оккупантов.
Напомним, в ГУР сообщили, что сейчас на сирийской военной базе около 1000 наемников проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.
Как сообщал OBOZ.UA:
Россия вербует военных в Сирии, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы задействовать их для войны в Украине. Оккупанты предлагают "добровольцам" по 200-300 долларов.
В ГУР опубликовали видео, на котором показали сирийских наемников, уже получивших российские паспорта. Теперь тех ждет отправка на войну в Украину.
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