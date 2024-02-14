Обучение проводят возле Алеппо: ГУР опубликовало список наемников из Сирии, которых Россия завербовала на войну против Украины

Россия набирает сирийцев для участия в войне против Украины. Вербуют наемников через туристические фирмы, набирают молодых и здоровых мужчин.

Очередные доказательства вербовки получило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Ведомство обнародовало список сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против нашего государства.

Как видно из документов, в списке из 141 наемника всего десять мужчин в возрасте 48-50 лет (в списке их фамилии выделены красным). Все остальные – от 25 до 40 лет.

Ашафар Мазид, 1983 г.р.;

Самих Зияд, 2000 г.р.;

Амер Муршид Касем, 1982 г.р.;

Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 г.р.;

Халед Малик, 1992 г.р.;

Лиман Муршид Хасан, 1989 г.р.;

Муршид Акрам¸1986 г.р.;

Мустафа Савах Абдалкадыр, 1987 г.р.;

Тагер Халифа, 1977 г.р.;

Салех Аль-Дариб Али, 1994 г.р;

Зейд Аним Саид, 1976 г.р.;

Гаим Юсеф, 1987 г.р.;

Алакад Абдулгани, 1975 г.р.;

Талал Аним Салман, 1974 г.р.;

Мусир Ганим Джамал, 1979 г.р.;

Хасан Саид, 1980 г.р.;

Маджди Сакр Зияд, 1997 г.р.;

Нисар Ганим Хасан, 1980 г.р.;

Гассон Хасан, 1979 г.р.;

Васиф Салама, 1978 г.р.;

Тарек Шарк Аддин Салам Джигад, 1992 г.р.;

Терек Аль-Шахаф, 1991 г.р.;

Рами Зейд, 1980 г.р.

Продолжение списка

Наемники сначала проходят обучение на территории Сирии, на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires. После завершения учений сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда – на территорию РФ.

По прибытии "на болота" им выдают российские паспорта и сразу мобилизуют в армию оккупантов.

Напомним, в ГУР сообщили, что сейчас на сирийской военной базе около 1000 наемников проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия вербует военных в Сирии, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы задействовать их для войны в Украине. Оккупанты предлагают "добровольцам" по 200-300 долларов.

В ГУР опубликовали видео, на котором показали сирийских наемников, уже получивших российские паспорта. Теперь тех ждет отправка на войну в Украину.

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