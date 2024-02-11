Сначала российский паспорт, потом – на войну в Украине: в сети показали сирийских наемников

Россия набирает наемников в Сирии для участия в войне против Украины. По прибытии "на болота" им выдают российские паспорта, после чего сразу мобилизуют в армию окупантов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ГУР также опубликовали видео, на котором показали "счастливых" сирийцев, получивших российские паспорта.

Гражданство РФ они получили скоростным методом – всего за 5 дней. На видео новоиспеченные наемники благодарят за российские паспорта.

"Всего за 5 дней получили паспорт. Уже купили себе телефон и сигареты. Все нормально!", – радуются сирийцы.

Вряд ли они понимают, что дальнейшая их жизнь пойдет таким же "скоростным" путем, как и получение гражданства страны-агрессора. Далее они получат российскую военную форму и их отправят сначала в Россию на такую же "скоростную" подготовку. А потом – на фронт, где их ждет такое же "скоростное" пакетирование в мусорные мешки. В лучшем случае. А в привычном для российских захватчиков – останутся гнить на украинской земле. По-настоящему счастливы будут из них только те, кто попадет в украинский плен.

В ГУР рассказали, что подготовка сирийских наемников проходит неподалеку от города Алеппо и аэродрома "Kuweires". Сейчас там проходит подготовка с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке около 1000 сирийцев.

"Первая партия – около 1000 наемников – проходит военную подготовку с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке. После завершения выучку сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда – на территорию РФ. По прибытии в Россию им выдают российские паспорта, а затем мобил оккупационной армии", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вербует военных в Сирии, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы задействовать их для войны в Украине. оккупанты предлагают "добровольцам" по 200-300 долларов.

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