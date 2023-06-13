Обучение украинских пилотов на F-16 может начаться этим летом, – министр обороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 может начаться уже этим летом. По ее словам, такова цель коалиции истребителей.

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Об этом Оллонгрен сказала в интервью Reuters. Тренировки наших летчиков станут первым шагом к поставке Киеву этих мощных истребителей, которые обеспечили бы Силам обороны преимущество в войне против РФ.

Нидерланды и Дания являются союзниками по НАТО и возглавляют международную коалицию по подготовке украинских пилотов и вспомогательного персонала по обслуживанию самолетов. Ранее в Амстердаме заявляли, что намерены начать обучение летчиков на F-16 "как можно скорее", но не уточняли, когда такое оно может начаться.

"Это лето – это наши амбиции. И мы увидим, реалистично ли это", – прокомментировала глава минобороны Нидерландов вопрос о начале программы подготовки украинских пилотов.

По словам Оллонгрен, программа должна быть полностью запущена в течение шести месяцев. Возможным местом обучения является Дания, у которой есть необходимые для этого авиасимуляторы.

"Программа обучения, поддерживаемая США, будет включать Бельгию и Люксембург, а Франция и Великобритания предложили помощь", – говорится в сообщении.

По данным двух источников Reuters, обучение начнется с двумя группами из 12 украинских пилотов, у которых уже есть опыт управления советскими МиГами.

В то же время окончательное решение насчет поставок десятков F-16 Нидерландами Украине пока не принято, отметила министр, хотя и признала, что это "очень важно для будущего" нашего государства.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, возможно, поставят Украину истребители F-16 после обучения пилотов. Однако окончательное решение о развертывании еще не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СМИ писали, что первый этап овладения F-16 украинскими пилотами будет проходить в Британии, другие страны стоят в очереди. Так, около 20 украинских летчиков пройдут начальную подготовку.

– В Германии допустили возможность предоставления своих аэродромов для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Хотя у Берлина нет этих американских самолетов, немцы могут предложить хаб для базовой подготовки пилотов, которые до этого летали только на МиГ.

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